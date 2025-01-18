Ворог вдарив балістикою по Києву: четверо людей загинуло

Сьогодні рано вранці ворог вкотре здійснив масований обстріл столиці.
Попередньо удар задавався балістикою.
Ліквідовано загоряння трьох автомобілів. Десять автівок зазнали ушкоджень.
Також є часткове руйнування адміністративної будівлі, будівлі бізнес центру, та магазину. Пошкоджено магістральний водопровід.
Наразі фахівці “Київводоканалу” локалізували пошкодження водопровідної магістралі.
Аварійні бригади “Київводоканалу” працюють на місці. Тиск у мережі поступово відновлюється. Проте частина споживачів ще залишається без водопостачання.
В одній із будівель виявлено пожежу, яку вже локалізовано.
За попередньою інформацією, внаслідок удару загинуло 4 особи, ще троє осіб отримали поранення.
Судячи з кадрів із місця обстрілу, на Лук’янівці в Києві постраждав бізнес-центр «Лувр», який вже був атакований 20 грудня.
Також видно пошкодження станції метро і «Макдональдса», що розташований поруч із нею. Станція закрита на вхід і вихід.