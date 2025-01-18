Ворог вдарив балістикою по Києву: четверо людей загинуло

Сьогодні рано вранці ворог вкотре здійснив масований обстріл столиці.

Попередньо удар задавався балістикою.

У столиці близько 6:00 удару балістичними ракетами зазнав район станції метро «Лук’янівська», загинули щонайменше четверо людей, поранень зазнали ще троє / Фото ДСНС

Ліквідовано загоряння трьох автомобілів. Десять автівок зазнали ушкоджень.

Також є часткове руйнування адміністративної будівлі, будівлі бізнес центру, та магазину. Пошкоджено магістральний водопровід.

Наразі фахівці “Київводоканалу” локалізували пошкодження водопровідної магістралі.

Аварійні бригади “Київводоканалу” працюють на місці. Тиск у мережі поступово відновлюється. Проте частина споживачів ще залишається без водопостачання.

В одній із будівель виявлено пожежу, яку вже локалізовано.

За попередньою інформацією, внаслідок удару загинуло 4 особи, ще троє осіб отримали поранення.

Судячи з кадрів із місця обстрілу, на Лук’янівці в Києві постраждав бізнес-центр «Лувр», який вже був атакований 20 грудня.

Також видно пошкодження станції метро і «Макдональдса», що розташований поруч із нею. Станція закрита на вхід і вихід.