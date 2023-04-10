Ворог продовжує тероризувати мирних мешканців Харківщини: руйнування, пожежі, є поранений

Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у с. Курилівка Куп’янського району обстрілами пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків. Також є руйнування житлового будинку в с. Петропавлівка.

Внаслідок мінометного обстрілу с. Караїчне Вовчанської громади Чугуївського району поранення зазнав 36-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані.

У районі с. Подоли Куп’янського району через влучання з РСЗВ “Град” по території лісу сталася лісова пожежа.

Повідомляється також, що у с. Сніжківка Ізюмського району 38-річний цивільний чоловік на власному городі наступив на протипіхотну міну “Пелюстка”. Госпіталізований з осколковими пораненнями.