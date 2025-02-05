Суспільство

Ворог атакував Україну ракетами та дронами
5 Лютого 2025 09:18
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Вибухотехніки знешкоджують збитий "шахед" / Фото: Нацполіція
Вибухотехніки знешкоджують збитий "шахед" / Фото: Нацполіція

У ніч на 5 росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами ”Іскандер-М” та 104-ма БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“Станом на 09.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях”, – йдеться у повідомленні.

42 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків). 

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Кіровоградщина Сумщина, Харківщина та Донеччина.


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Ворог атакував Україну ракетами та дронами
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