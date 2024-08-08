Ворог атакував територію України 4 ракетами і 4 “Шахедами”

8 серпня окупанти атакували Україну 2-ма балістичними ракетами “Іскандер-М”, 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 4-ма “Шахедами”, дві ракеті та всі дрони знищено.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

“У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними військами та підрозділами РЕБ Повітряних Сил збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 ударних БпЛА у Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях”.

Він уточнив, “Іскандери” загарбники запустили з Бєлгородської області РФ – били по Харківщині.

Ракети Х-59 із випустили повітряного простору над акваторією Азовського моря, а “Shahed” – із напрямку російського міста Єйськ.