Економіка

Vodafone піднімає вартість тарифів
16 Грудня 2024 17:34
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зв'язок, тарифи
Ілюстративне зображення / Vodafone

Мобільний оператор Vodafone повідомив про підвищення цін на низку тарифних планів. Вартість тарифів з 24 грудня зросте на 70-120 грн.

Про це повідомляє оператор на своєму сайті.

Нові ціни на тарифи:

  • Joice Start: із 200 грн до 270 грн (+70 грн).
  • Turbo: із 180 грн до 270 грн (+90 грн).
  • Joice Pro: із 260 грн до 330 грн (+70 грн).
  • Joice Max: із 330 грн до 450 грн (+120 грн).

Також змін зазнали і позапакетні послуги:

  • Дзвінки на інші мережі: 3 грн/хв.
  • Додаткові 300 МБ Інтернету: 20 грн.
  • 10 SMS понад пакетний ліміт: 3 грн.

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