Vodafone піднімає вартість тарифів

Мобільний оператор Vodafone повідомив про підвищення цін на низку тарифних планів. Вартість тарифів з 24 грудня зросте на 70-120 грн.
Про це повідомляє оператор на своєму сайті.
Нові ціни на тарифи:
- Joice Start: із 200 грн до 270 грн (+70 грн).
- Turbo: із 180 грн до 270 грн (+90 грн).
- Joice Pro: із 260 грн до 330 грн (+70 грн).
- Joice Max: із 330 грн до 450 грн (+120 грн).
Також змін зазнали і позапакетні послуги:
- Дзвінки на інші мережі: 3 грн/хв.
- Додаткові 300 МБ Інтернету: 20 грн.
- 10 SMS понад пакетний ліміт: 3 грн.