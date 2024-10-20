Політика

Вночі збито 31 ударний БПЛА – Повітряні Сили
20 Жовтня 2024 10:57
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“Шахед”, який “приземлили” у Київській області під час ворожої атаки у ніч на 19 жовтня / Скріншот відео

У ніч на 20 жовтня 2024 року (із 21.00 19 жовтня) противник атакував Україну балістичними ракетами із території Криму, ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами невстановленого типу.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 51 повітряної цілі: 49-ти ворожих безпілотників та двох балістичних ракет «Іскандер-М». 

“Станом на 10.00 в результаті протиповітряного бою підтверджено збиття 31 ворожого БпЛА у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях. 13 російських безпілотників локаційно втрачено, інформація щодо збиття/падіння уточнюється та оновлюється”, – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.


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