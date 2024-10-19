Кримінал

Вночі завдано масованого удару по Шосткинській громаді
19 Жовтня 2024 09:03
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обстріли, суми
Наслідки обстрілів Сумщини 17 жовтня 2024. Архівне фото / Фото Суспільне Суми

В ніч з 18 на 19 жовтня, росіяни нанесли авіаційний удар по Шосткинській громаді, застосувавши КАБи та “Шахеди”. Про це повідомили в Сумській ОВА.

“Внаслідок ворожої атаки, попередньо поранення отримали семеро людей. Пошкоджено об’єкти енергетики та інфраструктури. Знеструмлено ряд населених пунктів Шосткинщини”, – йдеться у повідомленні.

Засобами ППО три “Шахеда” було знищено.

На місцях прильотів працюють всі необхідні служби. Розгорнуто штаб ліквідації наслідків атаки ворога.

Електропостачання частково відновлено, роботи тривають.


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