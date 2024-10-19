Вночі завдано масованого удару по Шосткинській громаді

В ніч з 18 на 19 жовтня, росіяни нанесли авіаційний удар по Шосткинській громаді, застосувавши КАБи та “Шахеди”. Про це повідомили в Сумській ОВА.
“Внаслідок ворожої атаки, попередньо поранення отримали семеро людей. Пошкоджено об’єкти енергетики та інфраструктури. Знеструмлено ряд населених пунктів Шосткинщини”, – йдеться у повідомленні.
Засобами ППО три “Шахеда” було знищено.
На місцях прильотів працюють всі необхідні служби. Розгорнуто штаб ліквідації наслідків атаки ворога.
Електропостачання частково відновлено, роботи тривають.