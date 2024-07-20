Вночі ворог атакував залізничну інфраструктуру Харківщини

Вночі росіяни атакували залізницю Харківської області.

Як повідомили в Укрзалізниці, четверо співробітників підприємства отримали поранення, ушкоджені будівлі та рухомий склад.

“Внаслідок ударів, була ушкоджена контактна мережа на виїзді з самого Харкова й поїзди сполученням Київ-Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків. Вночі рух поновили, поїзди прямують до столиці”, – йдеться у повідомленні УЗ.

Також затримується Інтерсіті до Краматорська.

“Залізничники зібрали всю інформацію про пересадки пасажирів: традиційно — виконаємо задачу та довеземо кожного, в т.ч. із пересадками на міжнародний рейс до Хелма. Частину пасажирів очікуватимуть їхні поїзди, частину для швидкості та зручності — відвеземо резервними мікроавтобусами”, – додали в Укрзалізниці.