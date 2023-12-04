Суспільство

Вночі сили ППО знищили 18 з 23 “Шахедів” і ракету

4 Грудня 2023 08:07
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ракета, ппо, дрони

Вночі 4 грудня російські окупанти атакували Україну 23 ударними безпілотниками типу “Шахед” і керованою авіаракетою − 18 дронів і ракету вдалося збити.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram

“У результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна оборона працювала у щонайменше 9-ти областях України”.

Повідомляється, що дрони росіяни запускали з мису Чауда в окупованому Криму, а ракету з повітряного простору окупованої Херсонщини.

“До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України”, − підсумували у ПС. 


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