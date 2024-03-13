Суспільство

Вночі СБУ атакувала дронами три нафтопереробних заводи у РФ

13 Березня 2024 11:08
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сбу, рф
Ілюстраційне фото / Getty Images

Сьогодні вночі СБУ атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська обл) та Кірішах (Ленінградська обл). 

Про це пише Укрінформ.

Джерела підтверджують, що ці атаки – продовження низки спецоперацій по ворожих НПЗ, які раніше розпочала Служба безпеки. 

«Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію зі зменшення економічного потенціалу РФ. Наше завдання – позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які РФ направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян», – додає джерело. 

Співрозмовник зазначив, що судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні НПЗ входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.

Також СБУ разом з іншими представниками сил оборони атакували дронами авіабазу ВПС РФ у Бутурлинівці та військовий аеродром у Воронежі.


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