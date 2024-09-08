Вночі Росія атакувала ударними дронами і ракетами

У ніч на 8 вересня 2024 року окупанти завдали удару чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 23-ма ударними БпЛА типу «Shahed», повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

За інформацією українських військових, в результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 15 ударних БпЛА типу «Shahed».

“Крім того, два ворожі безпілотники локаційно втрачені (імовірно упали під впливом засобів РЕБ). Також три ракети Х-59 не досягли бажаних цілей внаслідок активної протидії Сил оборони України”, – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.