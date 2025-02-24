Суспільство

Вночі російський НПЗ в Рязані атакували дрони, виникла пожежа
24 Лютого 2025 07:18
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Пожежа на НПЗ в Рязані / Скриншот із відео
Пожежа на НПЗ в Рязані / Скриншот із відео

Росіяни скаржаться на нічну атаку українських дронів на НПЗ у Рязані. Після серії вибухів, які місцеві жителі чули в районі заводу, на підприємстві спалахнула пожежа.

Про це пишуть російські пабліки.

Як повідомив губернатор Рязанської області, силами ППО Міноборони над територією Рязанської області знищено два БпЛА.

“Через падіння уламків сталося загоряння на території одного підприємства. За попередньою інформацією, постраждалих немає, оцінюють матеріальні збитки. На місці працюють оперативні служби”, – написав Павло Малков.

За даними російського міноборони, протягом минулої ночі перехоплено та знищено 22 українських безпілотних літальних апарати:

  • 16 БпЛА над територією Орловської області;
  • 3 БпЛА над територією Брянської області;
  • 2 БпЛА над територією Рязанської області;
  • 1 БПЛА над територією Республіки Крим.

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