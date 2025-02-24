Вночі російський НПЗ в Рязані атакували дрони, виникла пожежа

Росіяни скаржаться на нічну атаку українських дронів на НПЗ у Рязані. Після серії вибухів, які місцеві жителі чули в районі заводу, на підприємстві спалахнула пожежа.

Про це пишуть російські пабліки.

Як повідомив губернатор Рязанської області, силами ППО Міноборони над територією Рязанської області знищено два БпЛА.

“Через падіння уламків сталося загоряння на території одного підприємства. За попередньою інформацією, постраждалих немає, оцінюють матеріальні збитки. На місці працюють оперативні служби”, – написав Павло Малков.

За даними російського міноборони, протягом минулої ночі перехоплено та знищено 22 українських безпілотних літальних апарати: