Політика

Вночі ППО знищила два дрони-”камікадзе”

6 Січня 2024 08:46
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ппо

Цієї ночі знищено два ворожих БпЛА «Shahed-136/131», повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ. Обидва було випущено з району Приморсько-Ахтарськ – рф.

“БПЛА збиті у Миколаївській та Хмельницькій областях”, – повідомили в ПС ЗСУ.


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