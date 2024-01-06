Вночі ППО знищила два дрони-”камікадзе”

Цієї ночі знищено два ворожих БпЛА «Shahed-136/131», повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ. Обидва було випущено з району Приморсько-Ахтарськ – рф.
“БПЛА збиті у Миколаївській та Хмельницькій областях”, – повідомили в ПС ЗСУ.
Цієї ночі знищено два ворожих БпЛА «Shahed-136/131», повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ. Обидва було випущено з району Приморсько-Ахтарськ – рф.
“БПЛА збиті у Миколаївській та Хмельницькій областях”, – повідомили в ПС ЗСУ.
Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал