Суспільство

Вночі окупанти атакували територію України 26 “Шахедами” і 5 ракетами
20 Серпня 2024 08:43
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обстріл, ппо
ППО / Вікіпедія

Армія РФ у ніч на 20 серпня атакували Україну 2 балістичними ракетами “Іскандер-М”/KN-23, крилатою ракетою “Іскандер-К”, керованими авіаційними ракетами Х-59 та 26 ударними БпЛА типу “Shahed”. Знищено 28 повітряних цілей.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

“У результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 28 повітряних цілей”.

Зокрема, знищили:

  • 1 крилату ракету “Іскандер-К”,
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59,
  • 25 ударних БпЛА “Shahed-131/136”.

Російські повітряні цілі збивали у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

Окупанти запускали свої ракети з Воронезької, Брянської та Курської областей РФ, а також з території тимчасово окупованої Запорізької області.

Дрони випустили з районів російських міст Приморсько-Ахтарськ, Єйськ та Курськ.


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