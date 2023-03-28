Вночі Херсонська область була атакована БПЛА та КАБ

Вночі 27 березня 2023 року противник атакував Україну ударними безпілотниками «Shahed-136/131» та керованими авіаційними бомбами (КАБ). Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Атака «шахедів» здійснювалась з північного та південно-східного напрямку.

Винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області та атакували Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами.

Загалом противник застосував 13 дронів-камікадзе «Shahed-136/131», один розвідувальний БпЛА “Гранат-4” та дві КАБ.

“Внаслідок протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 13 повітряних цілей: 12 ударних БпЛА «Shahed-136/131» та один розвідувальний БпЛА «Гранат-4»”, – йдеться у повідомленні військових.