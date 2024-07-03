Внаслідок ворожого удару по Дніпру загинуло 3 людини, 18 поранених

У результаті російських ударів по місту Дніпро вранці 3 липня щонайменше 3 людини загинули та понад 18 дістали поранення.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

“На жаль, є загиблі цивільні”.

“Станом на зараз три людини вже загиблі, про яких ми знаємо, більше 18 людей звернулись до лікарні для надання допомоги”.

За словами голови ОВА, серед постраждалих – 14-річна дівчинка. Сталося кілька пожеж. Є руйнування. На місцях працюють відповідні служби.