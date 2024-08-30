Суспільство

Внаслідок удару по підприємству у Сумах загинула жінка
30 Серпня 2024 11:25
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ракетний удар, суми
Ілюстративне фото з відкритих джерел

30 серпня від отриманих поранень під час авіаудару по Сумах  померла поранена жінка.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, 30 серпня 2024 року близько 01:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по підприємству в місті Суми.

Спочатку повідомлялось про 9 поранених. Пізніше стало відомо, що 48-річна жінка померла в лікарні.

Повідомляється, що наразі триває ліквідація наслідків пожежі.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.


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