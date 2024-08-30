Внаслідок удару по підприємству у Сумах загинула жінка

30 серпня від отриманих поранень під час авіаудару по Сумах померла поранена жінка.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, 30 серпня 2024 року близько 01:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по підприємству в місті Суми.

Спочатку повідомлялось про 9 поранених. Пізніше стало відомо, що 48-річна жінка померла в лікарні.

Повідомляється, що наразі триває ліквідація наслідків пожежі.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.