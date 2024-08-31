Суспільство

Внаслідок російського удару по Харкову загинула 18-річна художниця
31 Серпня 2024 11:43
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обстріли, харків
30 серпня у Харкові росіяни вбили талановиту і ще таку юну Ніку - Вероніку Кожушко / Фото Instagram

Внаслідок російського удару по Харкову загинула 18-річна художниця Вероніка Кожушко. Про це повідомили в Комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної ради з посиланням на поетку і культурну діячку Олену Рибку.

«П’ять ударів по Харкову.
Безліч повідомлень.
А тоді найгостріше, наче ножем, у слухавці: Ніка загинула.
Їй 18.
Вона тонка і якась цілковито прекрасна. Щоразу, як перетиналися у місті, захоплено спостерігала за нею. Такий промінчик світла, але водночас дуже сильний промінь
Їй 18.
Вона малює. Вона дуже тонко відчуває. І, здається, сама не до кінця усвідомлює, скільки в ній усього
Вона дивиться на цей світ закоханими очима. Іронізує, як уміють лише такі, як вона. Коли вони з подругою підбігають обійнятися — обіймаю дуже ніжно, бо, здається, вони зараз злетять як кульбабки — стільки в них легкості. Можливо, щоби не злетіти, Ніка й одягала всі ці металеві разочки й перстеники…
Я не можу прийняти цієї втрати.
Лети, дівчинко
Немає прощення твоїм убивцям», — йдеться у публікації письменниці.

Вчора ворог завдав чергового удару по Харкову. Внаслідок удару шестеро загиблих, серед яких дівчинка 14 років, що була вбита поблизу дитячого майданчику. Відомо про щонайменше 80 поранених, з них 22 дітей, у тому числі десятимісячне немовля.


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