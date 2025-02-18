Кримінал

Внаслідок російського обстрілу Костянтинівки 125 будинків опинилось без газу 
18 Лютого 2025 08:44
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У ніч проти 18 лютого російські війська завдали удару по Костянтинівці Донецької області, пошкодивши газорозподільчий газопровід середнього тиску.

Внаслідок цього сталося загоряння, яке було видно з різних районів міста, повідомляє “Донецькоблгаз”.

Через аварію тимчасово відключили котельні для стабілізації тиску в мережі. Після ліквідації загрози їх роботу відновили, однак без газопостачання залишаються 125 будинків у приватному секторі.

Фахівці Костянтинівського управління газового господарства вже розпочали відновлювальні роботи.


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