Внаслідок ракетного удару по житловому будинку у центрі Харкова одна людина загинула

Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Київського району Харкова ввечері 29 січня. Поранення зазнали троє людей. Їх госпіталізували.

Про поранених ввечері 29 січня сказав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Троє поранених у стані середньої тяжкості доставлені до лікарні”, — сказав Синєгубов.

Під завалами могла перебувати щонайменше одна людина, повідомив голова ХОВА.

“Це літня жінка. Вона перебувала безпосередньо у квартирі, яка зруйнована, в яку прийшовся ракетний удар. Члени її родини наразі врятовані, а цю жінку зараз ще шукаємо”, — сказав Синєгубов.

На місці обстрілу знайшли уламки ракети С-300, розповів голова ХОВА.

“Зруйнований четвертий поверх. Будинок старий. Ми розуміємо, що квартири на другому та третьому поверсі також дуже сильно постраждали. Увесь під’їзд уже не придатний для проживання наразі. Будинок знеструмлений, від’єднаний від газо- та водопостачання”, — повідомив Синєгубов.

Загинула літня жінка, додав заступник начальника ДСНС Харківщини Анатолій Торяник.

“Дерев’яний старий будинок. Жодних військових тут не було. За результатами опитування всіх мешканців, на даний час інформації про ще поранених чи загиблих — немає. Але ми будемо перевіряти”, — сказав Торяник.