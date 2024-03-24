Кримінал

Внаслідок ракетного удару на Львівщині є пошкодження об’єктів критичної інфраструктури

24 Березня 2024 09:17
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ппо
Під ракетний удар у Львівській області потрапив об'єкт критичної інфраструктури / Фото з відкритих джерел

Окупаційна армія Росії у ніч проти 24 березня вдарила ракетами та “шахедами” по Львівщині. Внаслідок атаки пошкоджено критичний об’єкт інфраструктури.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

“Уночі ворожі “шахеди” та ракети атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило”, – йдеться у повідомленні.

Він також додав, що до зони відповідальності ПвК “Захід” сьогодні вночі залетіли 19 крилатих ракет та сім ворожих ударних безпілотників.

За інформацією станом на зараз, вісім ракет сили ППО збили, також знищили усі сім “шахедів”. Частину – у Львівській області. Решту – в інших областях.


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