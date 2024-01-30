Внаслідок падіння уламків збитого Шахеда на Миколаївщині спалахнула вантажівка: водій госпіталізований

Вантажний автомобіль загорівся на Миколаївщині у результаті падіння уламків збитого “Шахеда” уночі 30 січня − спалахнула масштабна пожежа, водія госпіталізували.
Про це повідомляє УП з посиланням на ДСНС у Telegram.
“Миколаївщина. Уночі російські війська атакували населені пункти області. Унаслідок падіння уламків БпЛА на дорозі загорівся вантажний автомобіль, що перевозив насіння соняшника. Водій транспортного засобу госпіталізований до лікарні”.
Повідомляється, що пожежники оперативно загасили палаюче авто.