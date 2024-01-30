Суспільство

Внаслідок падіння уламків збитого Шахеда на Миколаївщині спалахнула вантажівка: водій госпіталізований

30 Січня 2024 09:21
читать на русском →
миколаїв, дрони

Вантажний автомобіль загорівся на Миколаївщині у результаті падіння уламків збитого “Шахеда” уночі 30 січня − спалахнула масштабна пожежа, водія госпіталізували.  

Про це повідомляє УП з посиланням на ДСНС у Telegram.

“Миколаївщина. Уночі російські війська атакували населені пункти області. Унаслідок падіння уламків БпЛА на дорозі загорівся вантажний автомобіль, що перевозив насіння соняшника. Водій транспортного засобу госпіталізований до лікарні”.

Повідомляється, що пожежники оперативно загасили палаюче авто.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Січня 2024 10:13

 У Луганській області знищили російський літак Су-34 – Генштаб
30 Січня 2024 12:08

Україна посіла 36 місце в індексі сприйняття корупції
30 Січня 2024 10:57

СБУ затримала мешканця столиці, який співпрацював з російськими спецслужбами
30 Січня 2024 09:47

Партизани “Атеш” визначили розташування складів “калібрів”в окупованому Севастополі 
30 Січня 2024 09:21

Внаслідок падіння уламків збитого Шахеда на Миколаївщині спалахнула вантажівка: водій госпіталізований
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
усі думки