Кримінал

Внаслідок обстрілу Нікополя загинув чоловік, ще один дістав поранення
16 Лютого 2025 19:34
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Наслідки обстрілів Нікопольщини / Фото: Сергій Лисак/Telegram
Наслідки обстрілів Нікопольщини / Фото: Сергій Лисак/Telegram

Унаслідок російських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області 18 лютого загинув цивільний, ще одна людина отримала поранення.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, протягом дня район пережив близько 15 атак. Окупанти обстрілювали населені пункти з артилерії, застосовували дрони-камікадзе та скидали боєприпаси з БпЛА.

У Нікополі від осколкового поранення загинув 52-річний чоловік, ще один  74-річний місцевий мешканець отримав забій ноги й лікуватиметься вдома.

Обстріли спричинили руйнування на двох підприємствах. Також пошкоджено 15 приватних будинків, 12 господарських споруд, 4 автомобілі, гараж, газогони та електромережі.

У Марганецькій громаді снаряд зруйнував приватний будинок.


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