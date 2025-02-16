Внаслідок обстрілу Нікополя загинув чоловік, ще один дістав поранення

Унаслідок російських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області 18 лютого загинув цивільний, ще одна людина отримала поранення.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, протягом дня район пережив близько 15 атак. Окупанти обстрілювали населені пункти з артилерії, застосовували дрони-камікадзе та скидали боєприпаси з БпЛА.

У Нікополі від осколкового поранення загинув 52-річний чоловік, ще один 74-річний місцевий мешканець отримав забій ноги й лікуватиметься вдома.

Обстріли спричинили руйнування на двох підприємствах. Також пошкоджено 15 приватних будинків, 12 господарських споруд, 4 автомобілі, гараж, газогони та електромережі.

У Марганецькій громаді снаряд зруйнував приватний будинок.