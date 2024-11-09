Суспільство

Внаслідок обстрілу Куп’янська обірвалися електродроти і впали на перехожих: загинули дві людини
9 Листопада 2024 14:45
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куп'янськ, обстріли
Наслідки авіаудару по Куп’янську 9 листопада 2024 / Фото Харківська обласна прокуратура

Близько 11:00 російські війська здійснили авіаудар по місту Куп’янськ.

Внаслідок удару були пошкоджені приватні будинки, багатоквартирні житлові будівлі, господарські споруди та зруйновано 15 гаражів. Поранення отримав чоловік віком 61 рік.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, під час обстрілу дроти електромережі впали на двох перехожих – чоловіка та жінку. Виникла пожежа, яка призвела до загибелі обох на місці. Тіла загиблих сильно обгоріли, їх особи ще встановлюються.

За попередніми даними, удар по місту було завдано за допомогою КАБ-1500.


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Внаслідок обстрілу Куп’янська обірвалися електродроти і впали на перехожих: загинули дві людини
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