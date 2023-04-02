Внаслідок обстрілів Харківщини загинув 43-річний цивільний чоловік

Минулої доби ворог обстріляв щонайменше 14 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Зокрема, під обстрілами перебували Куп’янськ, Дворічна Піщане, Крохмальне, Западне, Уди, Ветеринарне та інші населені пункти, повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов..

“Внаслідок обстрілів с. Кутьківка Куп’янського району, на жаль, загинув 43-річний цивільний чоловік, чоловік 46 років отримав поранення. Госпіталізований у стані середньої тяжкості” – написав він.

Також, Синєгубов повідомив, що у с. Великий Бурлук Куп’янського району ударом ракет С-300 пошкоджено будівлі агропідприємства, у с. Подоли Куп’янського району пошкоджено приватний будинок.

В області продовжуються роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 6,5 га території та знешкодили 96 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення наші захисники надійно утримують свої позиції та нищать живу силу і техніку ворога.