Кримінал

Внаслідок нічної атаки на Київщину пошкоджені будинки, є поранені
8 Листопада 2024 08:30
читать на русском →
київ, обстріл
Наслідки атаки / НПУ

Унаслідок нічної ракетної атаки росіян на Київську область поранення отримали четверо людей, пошкоджені будинки, автомобілі, а також сталися пожежі. 

Про це повідомили поліція Київщини у Telegram, голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook

Як зазначив Руслан Кравченко, серед постраждалих 52-річний чоловік із наскрізним пораненням тулуба, 45-річний та 57-річний чоловіки з пораненнями правої ноги, ще один чоловік зазнав множинних травм усього тіла.

Постраждалі перебували в автомобілях поблизу місця падіння уламків збитих ракет. Один із чоловіків у важкому стані, двоє — у середньому, ще один має легкі поранення. Усі госпіталізовані, їм надається медична допомога.

За інформацією ДСНС станом на 07:30 пошкоджено 6 приватних будинків, знищено 4 автомобілі, сталися пожежі на трав’яному настилі та в приміщенні недіючої газової АЗС.

Усі загоряння оперативно ліквідовано. Наразі поліція оглядає місця ударів та документує наслідки чергового злочину російських військових.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
8 Листопада 2024 08:30

Внаслідок нічної атаки на Київщину пошкоджені будинки, є поранені
8 Листопада 2024 07:30

Армія РФ вдарила по Харкову КАБами: є влучання у багатоповерхівку та поранені
8 Листопада 2024 07:10

Окупанти здійснили масовану атаку дронів на  Одесу: є влучання та поранені
7 Листопада 2024 23:02

Російські війська розпочали нову хвилю наступу в Курській області
7 Листопада 2024 21:00

Північнокорейські війська у Курській області понесли перші втрати, – Зеленський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
усі думки