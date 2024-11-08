Внаслідок нічної атаки на Київщину пошкоджені будинки, є поранені

Унаслідок нічної ракетної атаки росіян на Київську область поранення отримали четверо людей, пошкоджені будинки, автомобілі, а також сталися пожежі.

Про це повідомили поліція Київщини у Telegram, голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook

Як зазначив Руслан Кравченко, серед постраждалих 52-річний чоловік із наскрізним пораненням тулуба, 45-річний та 57-річний чоловіки з пораненнями правої ноги, ще один чоловік зазнав множинних травм усього тіла.

Постраждалі перебували в автомобілях поблизу місця падіння уламків збитих ракет. Один із чоловіків у важкому стані, двоє — у середньому, ще один має легкі поранення. Усі госпіталізовані, їм надається медична допомога.

За інформацією ДСНС станом на 07:30 пошкоджено 6 приватних будинків, знищено 4 автомобілі, сталися пожежі на трав’яному настилі та в приміщенні недіючої газової АЗС.

Усі загоряння оперативно ліквідовано. Наразі поліція оглядає місця ударів та документує наслідки чергового злочину російських військових.