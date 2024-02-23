Внаслідок дронової атаки в Одесі спалахнула пожежа, відомо про трьох загиблих

Внаслідок російської атаки ударними безпілотниками ввечері 22 лютого в Одесі спалахнула пожежа. Відомо про трьох загиблих.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

“Ворог атакував Одещину ударними дронами типу “Шахед”. В той же час, з літаків тактичної та стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямував ракети типу Х-31П і Х-22. Ракети втратили бойову спроможність в повітрі”, – йдеться у повідомлені.

Один зі збитих в морі БПЛА впав на будівлю підприємства в прибережній зоні. Під час гасіння пожежі та розбору завалі знайшли тіла трьох загиблих. Ще одну людину визволили із пошкодженої будівлі, вона не зазнала поранень.