Політика

Внаслідок атаки на Одесу є загиблі та поранені
9 Листопада 2024 09:54
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обстріли, одеса
За даними Повітряних сил, Одеса стала епіцентром нічного удару / Фото ДСНС

Росія знову завдала удару по Одесі, випустивши ударні безпілотники.

Про наслідки атаки повідомили у ДСНС.

«Рятувальники і волонтери всю ніч ліквідовували наслідки обстрілів. Пошкоджено житлові будинки, знищено десятки автомобілів, сталася пожежа на складі. Психологи ДСНС надали допомогу 25 людям, серед яких одна дитина. За попередніми даними, одна людина загинула, 13 постраждали, зокрема двоє дітей», — йдеться у повідомленні служби.

Нагадаємо, в ніч на 9 листопада росіяни здійснили атаку ударними дронами по Одесі, спричинивши пошкодження житлових будівель, пожежі та руйнування. Один із дронів упав у дворі житлового комплексу та підпалив припарковані автомобілі.


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Внаслідок атаки на Одесу є загиблі та поранені
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