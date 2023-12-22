Суспільство

Внаслідок атаки БПЛА на Київ є влучання по житлових будинках

22 Грудня 2023 07:14
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дрони, київ

У Києві увечері 21 грудня було чутно звуки вибухів, уламки впали на житлові будинки у Солом’янському та Дарницькому районах.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, КМВА, Повітряні сили в Telegram

Повітряні сили та Кличко повідомили про роботу ППО у Київській області та в столиці. 

Згодом у КМВА повідомили, що внаслідок роботи ППО по збитих ворожих цілях у Солом’янському районі, ймовірно, уламки влучили в житловий будинок. 

О 23:54 Кличко уточнив, що у Києві є влучання в житловий будинок у Соломʼянському районі. Пожежана верхніх поверхах. Екстренні служби працюють на місці.

О 00.10 Кличко повідомив про падіння уламків БПЛА на приватний житловий будинок у Дарницькому районі. Служби прямують на місце.

О 00.11 стало відомо про одного постраждалого в Соломʼянському районі. Його госпіталізували.

00.34 мер Києва повідомив, що ще одному постраждалому мешканцю будинку в Соломʼянському районі медики надали допомогу на місці.


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