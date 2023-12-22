Внаслідок атаки БПЛА на Київ є влучання по житлових будинках

У Києві увечері 21 грудня було чутно звуки вибухів, уламки впали на житлові будинки у Солом’янському та Дарницькому районах.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, КМВА, Повітряні сили в Telegram

Повітряні сили та Кличко повідомили про роботу ППО у Київській області та в столиці.

Згодом у КМВА повідомили, що внаслідок роботи ППО по збитих ворожих цілях у Солом’янському районі, ймовірно, уламки влучили в житловий будинок.

О 23:54 Кличко уточнив, що у Києві є влучання в житловий будинок у Соломʼянському районі. Пожежана верхніх поверхах. Екстренні служби працюють на місці.

О 00.10 Кличко повідомив про падіння уламків БПЛА на приватний житловий будинок у Дарницькому районі. Служби прямують на місце.

О 00.11 стало відомо про одного постраждалого в Соломʼянському районі. Його госпіталізували.

00.34 мер Києва повідомив, що ще одному постраждалому мешканцю будинку в Соломʼянському районі медики надали допомогу на місці.