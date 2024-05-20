Внаслідок атаки безпілотників на Слов’янський НПЗ було пошкоджено щонайменше одну установку

Внаслідок атаки безпілотників 19 травня було пошкоджено щонайменше одну установку на Слов’янському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї Росії.

Про це повідомив представник компаній “Слов’янськ ЕКО” в коментарі “РИА “Новости”, російська служба “Радіо Свобода“.

За його словами, масштаб пошкоджень “до кінця ще не відомий”.

У ніч на 19 травня влада Краснодарського краю РФ повідомила про падіння дрона на територію НПЗ, додавши, що загоряння, пошкоджень і постраждалих не було. Вранці адміністрація Слов’янська-на-Кубані, де розташоване підприємство, уточнила, що на територію заводу впали шість безпілотників, заявивши, що, за попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає.

Пізніше директор із комплексної безпеки групи компаній “Слов’янськ ЕКО” Едуард Труднєв розповів, що на території підприємства є видимі руйнування. НПЗ призупинив роботу.