Власниця турфірми організувала депортацію понад 1 тис. українських дітей

СБУ задокументувала факти насильницького вивезення рашистами більше 1 тис. українських дітей з тимчасово окупованих районів на півдні та сході України.

Неповнолітніх вивозили до Севастополя протягом вересня-жовтня минулого року під виглядом «добровільної евакуації».

Серед потерпілих – сироти і сотні дітей, батьки яких були незаконно затримані окупантами на спробі виїхати із зони бойових дій.

Як повідомили правоохоронці, для забезпечення депортації неповнолітніх російські загарбники залучили власницю однієї з кримських туристичних агенцій.

“Саме вона добровільно погодилася допомогти окупантам примусово вивезти дітей з Херсона, Мелітополя, Донецька, Луганська та Макіївки на територію тимчасово окупованого півострова. Для цього виділила автобуси і забезпечила подальше розміщення депортованих дітей на базі соціальних об’єктів у Криму”, – йдеться у повідомленні СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили власниці турфірми про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі вона переховується на тимчасово окупованій території півдня України.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.