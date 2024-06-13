Владу Грузії закликали припинити подавляти громадянське суспільство країни

ЄС закликав припинити кампанію дезінформації у Грузії проти Євросоюзу та європейських цінностей.

Про це йдеться у заяві речника ЄС щодо подій в Грузії, повний текст якої оприлюднений сьогодні на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Європейський Союз висловлює жаль з приводу зростаючої кількості повідомлень про акти залякування, погроз та фізичних нападів на представників громадянського суспільства, на політичних лідерів, громадських активістів та журналістів у Грузії. ЄС знову закликає владу Грузії покласти край цьому негативному розвитку та провести ретельне та своєчасне розслідування задокументованих актів насильства та залякування», – йдеться у документі.

ЄС також звернувся до політичних акторів Грузії із закликом утримуватися від вживання мови, яка може надалі підживлювати екстремальну поляризацію в цій країні.

Як зазначається у заяві, ЄС залишається глибоко занепокоєним широко поширеною в Грузії дезінформацією про Європейський Союз та про його цінності. Речник закликав владу грузії утримуватися від заяв, які є хибними, та не відповідають заявленим європейським прагненням Грузії, мають негативний вплив на відносини Грузії з ЄС та його країнами-членами.

«Наразі ЄС зважає на варіанти відповіді на ухвалення Закону «про прозорість зовнішнього впливу» та на інші дії, що підривають демократію та верховенство права в Грузії. Ми закликаємо уряд повернутися на європейський шлях. Країни ЄС продовжують стояти поряд із народом Грузії та з вибором його переважної більшості на користь демократії та європейського майбутнього Грузії», – наголосив речник Євросоюзу.