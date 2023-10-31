Влада Японії заявила про порушення Росією її повітряного простору

Російський гелікоптер, імовірно, 31 жовтня порушив повітряний простір Японії біля острова Хоккайдо.

Про це повідомив суспільний мовник Японії NHK.

Міністерство оборони Японії заявило, що близько 12:44 за місцевим часом невизначений гелікоптер порушив повітряний простір Японії біля узбережжя округу Немуро на острові Хоккайдо. Повітряні сили Японії підняли в небо винищувач самооборони для реагування та відповіді. Однак гелікоптер увійшов у повітряний простір Японії на дуже короткий час.

Згідно з маршрутом польоту, влада Японії припускає, що це був російський літак.

Міноборони через дипломатичні канали оголосило протест уряду Росії, тим часом аналізує мету польоту та продовжує спостереження за своїм повітряним простором.