Політика

Влада Японії заявила про порушення Росією її повітряного простору

31 Жовтня 2023 15:02
рф, японія

Російський гелікоптер, імовірно, 31 жовтня порушив повітряний простір Японії біля острова Хоккайдо.

Про це повідомив суспільний мовник Японії NHK.

Міністерство оборони Японії заявило, що близько 12:44 за місцевим часом невизначений гелікоптер порушив повітряний простір Японії біля узбережжя округу Немуро на острові Хоккайдо. Повітряні сили Японії підняли в небо винищувач самооборони для реагування та відповіді. Однак гелікоптер увійшов у повітряний простір Японії на дуже короткий час.

Згідно з маршрутом польоту, влада Японії припускає, що це був російський літак.

Міноборони через дипломатичні канали оголосило протест уряду Росії, тим часом аналізує мету польоту та продовжує спостереження за своїм повітряним простором.


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