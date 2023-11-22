Влада Швейцарії схвалила передачу танків Німеччині за умови не передавати їх Україні

22 листопада уряд Швейцарії схвалила заявку на передачу 25 основних бойових танків Leopard 2A4 німецькому виробнику, компанії Rheinmetall Landsysteme GmbH, за умови, що вони не потраплять до України.

Про це повідомила пресслужба швейцарської Федеральної ради, яку цитує “Європейська правда“

“Німеччина надала запевнення, що продані танки залишаться в Німеччині або у партнерів по НАТО чи ЄС для того, щоб закрити свої власні прогалини”.

У листі від 23 лютого міністр економіки Німеччини Роберт Габек і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попросили Швейцарію продати частину списаних основних бойових танків Leopard 2A4 назад виробнику танків, німецькій компанії Rheinmetall. Вони дали запевнення, що танки не будуть передані Україні.

На озброєнні швейцарської армії наразі перебувають 134 основні бойові танки Leopard 2A4 WE, які були модернізовані в рамках програми озброєння 2006 року.

Крім того, армія має близько 90 бойових танків Leopard 2 A4, які були списані.