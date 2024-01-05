Суспільство

Влада Литви може закрити школи з російською мовою навчання

5 Січня 2024 08:27
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школа, Литва

В уряді Литви розглядають можливість закриття шкіл з російською мовою навчання.

Відповідна ініціатива з’явилася після повідомлень про те, що пара підлітків, які навчаються в російськомовній школі у Вільнюському районі Науяместіс, стріляла в однокласника з пневматичного пістолета через його політичні погляди. 

Про це повідомляє LRT.

Міністр освіти, науки та спорту Литви Гінтаутас Якштас заявив, що подібні ситуації спричинені важкою інтеграцією росіян у Литві.

Тому політик шукає законні засоби відмовитися від навчальних закладів для російської національної меншини.

“Ми оцінюємо та обговорюємо з командою, чи є можливі шляхи поступового закриття шкіл для російської меншини. Ми оцінюємо правову базу, чи можна взагалі це зробити”, – сказав Якштас.

“Якщо школа започаткована муніципалітетом, то засновник може приймати рішення. Але ми хотіли б приймати рішення і на державному рівні, щоб ці школи для представників російської національної меншини почали зникати, тому що ми розуміємо, що діти ростуть розділеними, і їм складніше інтегруватися в Литві. Мені здається, усім буде краще, якщо в майбутньому шкіл для російських меншин більше не буде”, – додав урядовець.

За словами міністра, Латвії та Естонії було легше ухвалити таке рішення, оскільки вони не мають великих громад національних меншин. У випадку з Литвою, за його словами, йдеться про збереження існуючих угод з Польщею, і немає жодних юридичних підстав для виділення однієї національної меншини.

“Дискусії ведуться вже давно, і приклад Латвії та Естонії простіше, тому що у них немає інших шкіл для національних меншин, як у нас для поляків. З Польщею є договір та угоди, тому, звичайно, не може бути й мови про відмову від цих шкіл для національних меншин”, – наголосив він.


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