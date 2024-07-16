Влада Бєлгородської області вирішила обмежити в’їзд у 14 населених пунктів на кордоні з Україною

Оперативний штаб Бєлгородської області вирішив запровадити обмеження на в’їзд у 14 населених пунктів регіону, розташованих у безпосередній близькості від кордону Росії з Україною, повідомив губернатор В’ячеслав Гладков.

За його словами, рішення ухвалили у зв’язку з “вкрай складною оперативною ситуацією”. На в’їздах у ці населені пункти планують встановити контрольно-пропускні пункти, на яких чергуватимуть представники силових структур.

Також Гладков уточнив, що в ці населені пункти буде заборонено в’їзд громадського транспорту, включно з таксі, а жителям, які захочуть приїхати, потрібно буде заздалегідь подати заявку головам поселень або муніципалітетів.

Після цього губернатор Бєлгородської області заявив, що почувається “не дуже добре” і йде на лікарняний до понеділка.