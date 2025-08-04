Віткофф відвідає РФ вже цього тижня, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спеціальний посланник Стів Віткофф може відвідати Росію 6–7 серпня.

Про це він сказав журналістам перед вильотом до Вашингтона.

Реклама

Він наголосив, що Вашингтон розглядає можливість запровадження санкцій проти Москви до кінця 10-денного терміну..

“Будуть санкції. Але росіяни добре вміють їх обходити — вони хитрі хлопці. Побачимо, що буде. Стів зараз зосереджений на ситуації на кордоні, допомозі Газі — зокрема у постачанні їжі. Імовірно, наступного тижня він поїде до Росії. Запросили на зустріч. Тож побачимо, що буде”, — сказав Трамп.

Він додав, що для уникнення санкцій Росія повинна погодитися на угоду про припинення вогню.

“Ми вже зупиняли інші конфлікти — між Індією й Пакистаном, в інших країнах. І ми зупинимо цю теж. Якось ми її зупинимо. Це справді жахлива війна”, — заявив президент США.