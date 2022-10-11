Політика

Віталій Портников: Путін просто вбиває, а не мститься

11 Жовтня 2022 09:15
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портников

Путін мститься за пожежу на Кримському мосту. Путін розлючений тим, що інфраструктурний об’єкт, який став символом окупації Криму, пошкоджений під час ймовірної ​​української спецоперації. Путін біситься через те, що українські війська звільняють окуповані території… Кожна така фраза заводить у глухий кут.

Бо припускає, що якби не було пошкодження Кримського мосту або якби українські війська не йшли вперед, не було б масованого обстрілу української інфраструктури. Але ж це не так!

Не раз доводилося пояснювати: Путіна не можна роздратувати або розлютити. Путін — це машина, яка запрограмована на окупацію та вбивства. Путінська помста – це “помста” у лапках.

У російського президента є проста і зрозуміла мета – окупація України та приєднання її території до Росії. Сподіваюся, після показової анексії Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей нашої країни із цим твердженням ніхто не сперечатиметься.

І він намагається досягти цієї мети. Руйнування української інфраструктури — частина його зловісного плану і воно не має жодного відношення до Кримського мосту. Як і спроби заморозити Захід не мають жодного стосунку до нових санкцій проти Росії та чергових “образ” Путіна. Путін хоче добитися від західних країн припинення допомоги Україні, а від самої України – ганебної капітуляції. І зникнення.

Тому Путіна не можна образити. Його можна лише перемогти.

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