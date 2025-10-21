“Вісім воєн зупинено, дев’ята близько”: Трамп знову заговорив про припинення війни між Росією та Україною

Під час виступу в Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація «врегулювала вісім воєн» і «дев’ята вже близько». У контексті його попередніх заяв це може стосуватися спроб припинення війни Росії проти України.

«Ми врегулювали вісім воєн. Дев’ята вже близько, вірите чи ні», — сказав Трамп, виступаючи перед сенаторами-республіканцями.

Трамп пояснив, що частину конфліктів, зокрема між Індією та Пакистаном і в Сирії, йому вдалося зупинити завдяки торговельному тиску. Він наголосив, що «тарифи дорівнюють національній безпеці» й назвав їх ключем до врегулювання міжнародних криз.

