        Політика

        “Вісім воєн зупинено, дев’ята близько”: Трамп знову заговорив про припинення війни між Росією та Україною

        Сергій Бордовський
        21 Жовтня 2025 22:12
        читать на русском →
        Президент США Дональд Трамп під час виступу в Білому домі / Скріншот
        Під час виступу в Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація «врегулювала вісім воєн» і «дев’ята вже близько». У контексті його попередніх заяв це може стосуватися спроб припинення війни Росії проти України.

        «Ми врегулювали вісім воєн. Дев’ята вже близько, вірите чи ні», — сказав Трамп, виступаючи перед сенаторами-республіканцями.

        Трамп пояснив, що частину конфліктів, зокрема між Індією та Пакистаном і в Сирії, йому вдалося зупинити завдяки торговельному тиску. Він наголосив, що «тарифи дорівнюють національній безпеці» й назвав їх ключем до врегулювання міжнародних криз.

