Вірменія готова підписати мирний договір з Азербайджаном

Вірменія готова підписати мирний договір і врегулювати відносини з Азербайджаном до кінця року.

Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час виступу в Європейському парламенті, передає Радіо Азатутюн.

Пашинян наголосив, що Єреван готовий на мирний договір, який відображатиме принципи взаємного визнання суверенітету і територіальної цілісності двох країн, а також передбачатиме відкриття транспортних комунікацій, заснованих на принципах суверенітету країн, якими вони проходять.

У своїй промові вірменський лідер попросив підтримки у європейських парламентаріїв у процесі встановлення миру в регіоні.

«Ми готові гарантувати безпеку проїзду азербайджанських громадян і вантажів через нашу територію, сподіваючись також на взаємність. Ми готові до дзеркального відведення військ від лінії кордону 1991 року, що означатиме, що Азербайджан не матиме військ на жодній ділянці території Вірменії, а Вірменія – на території Азербайджану», – цитує прем’єра видання News.am.

Пашинян наголосив, що формальні союзники Вірменії не допомогли в питанні розв’язання проблем безпеки Вірменії та вірмен Нагірного Карабаху. Вірменський лідер також зазначив, що наразі 1016 громадян Вірменії вважаються зниклими безвісти.

Він також підкреслив, що Республіка Вірменія готова бути ближчою до Європейського Союзу: «Настільки, наскільки Євросоюз вважатиме це можливим».

