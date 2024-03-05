Вірменія хоче подати заявку на вступ до ЄС

В уряді Вірменії висловили бажання найближчими місяцями подати заяву на вступ країни до Європейського союзу.

Про це повідомило видання Hraparak, передає Суспільне.

За даними журналістів, кілька днів тому вірменський прем’єр Нікол Пашинян провів закриту зустріч з депутатами парламенту, міністрами, секретарем Ради безпеки та керівництвом правлячої партії.

Учасники обговорювали питання, пов’язані з початком процесу вступу до ЄС.

Пашинян дав зрозуміти, що Захід вимагає практичних кроків стосовно зміни зовнішньополітичного курсу й заявив, що в нинішній ситуації Вірменія не має іншого вибору, окрім як погодитися з пропозицією, тому що “Росія повернулася спиною”, поінформувало видання.

Прем’єр назвав терміни подання заявки — Єреван має підготувати та направити всі необхідні документи не пізніше осені.

Hraparak додало, що було схвалено рішення на наступній зустрічі, яка, ймовірно, відбудеться незабаром, що уряд надасть звіт про можливі наслідки відповідного кроку.

Раніше прем’єр Вірменії Нікол Пашинян розповів, що участь держави в Організації Договору про колективну безпеку була “заморожена”.