Війська РФ знову вдарили по центру Харкова, щонайменше 12 поранених

Російські військові знову завдали удару по Харкову, повідомила ввечері 25 травня місцева влада.

«Вибух у Харкові. Попередньо – центральні райони. Попередньо – район щільної житлової забудови», – написав у телеграмі міський голова Ігор Терехов.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару по центральній частині Харкова шестеро людей поранені.

“Серед постраждалих – хлопець 13 років, госпіталізований”, – написав він у Telegram.

Пізніше влада повідомила про 12 поранених. Всі постраждалі середньої тяжкості.

З місця прильоту Терехов повідомив, що поряд розташоване відділення “Нової пошти”, барбер-шоп, кав’ярня.

Раніше сьогодні російські війська вдарили, за попередніми даними, КАБами, по Харкову. Внаслідок одного з ударів сталася масштабна пожежа в будівельному гіпермаркеті, там загинули двоє людей, кілька десятків – постраждали, є зниклі, проте точне їх число – невідоме.

Інший удар був по парку в центрі Харкова, за словами мера, влучання там було біля спортивного майданчика в землю, і ніхто не постраждав.