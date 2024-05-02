Війна в Україні навряд чи закінчиться найближчим часом, – розвідка США

Війна в Україні навряд чи закінчиться найближчим часом, прогнозує високопоставлений представник американської розвідки, повідомляє Sky News.

Авріл Хейнс, директор національної розвідки США, заявила, що Володимир Путін бачить, що внутрішні та міжнародні події розвиваються на його користь, що робить ймовірним його подальші дії в Україні.

“Все більш агресивна тактика Путіна проти України, така як удари по українській електроенергетичній інфраструктурі, має на меті переконати Україну в тому, що продовження боротьби лише збільшить шкоду для України”, – сказала вона.

“Ця агресивна тактика, швидше за все, продовжиться, і війна навряд чи закінчиться найближчим часом”, – додала Хейнс.