Кримінал

Відомо про 33 поранених внаслідок удару по багатоповерхівці в Харкові
15 Вересня 2024 16:24
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обстріли, харків
Триває рятувальна операція в Харкові. Російський удар авіабомбами. Пошкоджено звичайний житловий будинок, багатоповерхівку / Фото @V_Zelenskiy_official

Триває рятувальна операція в Харкові. Вже відомо про 33 поранених мирних мешканців багатоповерхівки.

“Ворог влучив у 10 поверх будинка, пожежа охопила чотири поверхи – від 9-го по 12-й. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі. На місці працюють усі відповідні служби”, – повідомив міський голова Ігор Терехов.

На російський теракт відреагував президент України Володимир Зеленський.

“Світ має допомогти захисту від російської військової авіації, від десятків керованих авіабомб, які щодня забирають життя українців. Цей терор може бути зупинений. Але щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об’єктивно потрібні. Цю війну може завершити справедливо тільки рішучість. Саме рішучість найбільш ефективно убезпечує від терору”, – написав він у соцмережі.


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