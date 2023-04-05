Політика

Від Євпаторії до Заозерного російські війська викопали майже вісім кілометрів окопів

5 Квітня 2023 18:08
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крим

На узбережжі від Євпаторії до села Заозерного російські війська викопали лінію окопів завдовжки 7 кілометрів 800 метрів. Про це свідчать супутникові знімки.

Ще на початку березня 2023 року довжина споруд була трохи більше трьох з половиною кілометрів. Відео із супутника на початку березня опублікувало Оперативне командування «Південь».

«Навряд це має пряме відношення до обстановки на фронті. Ну тому, що як би нам усім не хотілося, але повторення чогось на кшталт операції «Оверлорд», тобто висадки десанту в Нормандії 1944 року – масований десант, багато десантних кораблів, висаджування на берег великі маси піхоти, повітряний десант спускається. На жаль, нам це не загрожує. Ну, по-перше, тому що десантних кораблів у нас, скажімо так, небагато. Схоже, тут росіяни займалися імітацією діяльності», – прокоментував військовий експерт, оглядач військового порталу Defense Express Іван Киричевський.

На початку весни в медіа набула широкого резонансу інформація про те, що в Криму будують укріплення прямо на пляжах біля Євпаторії.


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