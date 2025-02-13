Політика

Віцепрезидент США відмовився від зустрічі з Шольцом на Мюнхенській конференції
13 Лютого 2025 21:25
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Віцепрезидент США Джей Ді Венс / Кадр з відео
Віцепрезидент США Джей Ді Венс / Кадр з відео

Віцепрезидент США Джей Ді Венс не зустрінеться з німецьким канцлером Олафом Шольцом на полях Мюнхенської безпекової конференції, хоча проведе переговори з іншими високопосадовцями, зокрема кандидатом у канцлери Фрідріхом Мерцем.

Як пише Politico, така позиція Вашингтона може вплинути на шанси Шольца на дострокових виборах 23 лютого.

За колишнього посадовця США, зустріч із чинним канцлером навіть не планувалася. “Нам не потрібно його бачити, він недовго буде канцлером”, — заявив представник команди віцепрезидента.

У Німеччині це рішення сприйняли як прояв неповаги. Один із німецьких політиків, який не належить до партії Шольца, зазначив: “Я терпіти не можу Шольца, але він все ще наш канцлер”.

Водночас Венс зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, міністеркою закордонних справ Анналеною Бербок та міністром з особливих доручень Вольфгангом Шмідтом. Один зі східноєвропейських дипломатів назвав ситуацію “ганебною невдачею”, що демонструє нехтування Німеччиною як важливим гравцем у Європі.


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