Входить у десятку найбільших НПЗ Росії: Генштаб підтвердив удар по заводу у Волгоградській області

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у ніч на 31 січня завдали ураження по ТОВ “ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка” у Волгоградській області РФ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

НПЗ за проєктною потужністю входить у десятку найбільших нафтопереробних заводів Росії та задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ. Операція проводилася у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

“Зафіксовані спалахи та вибухи в районі цього важливого для окупантів заводу. Результати вогневого ураження уточнюються”, – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що бойова робота по стратегічній інфраструктурі, яка безпосередньо впливає на спроможності ЗС РФ продовжувати бойові дії проти України, триватиме.