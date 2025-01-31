Суспільство

Входить у десятку найбільших НПЗ Росії: Генштаб підтвердив удар по заводу у Волгоградській області
31 Січня 2025 12:16
читать на русском →
Пожежа після влучання по російському НПЗ / Скриншот із відео
Пожежа після влучання по російському НПЗ / Скриншот із відео

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у ніч на 31 січня завдали ураження по ТОВ “ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка” у Волгоградській області РФ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

НПЗ за проєктною потужністю входить у десятку найбільших нафтопереробних заводів Росії та задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ. Операція проводилася у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

“Зафіксовані спалахи та вибухи в районі цього важливого для окупантів заводу. Результати вогневого ураження уточнюються”, – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що бойова робота по стратегічній інфраструктурі, яка безпосередньо впливає на спроможності ЗС РФ продовжувати бойові дії проти України, триватиме.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
31 Січня 2025 14:38

Reuters: Росія наближається до Покровська
31 Січня 2025 14:49

The New York Times: Північнокорейських військ більше не видно на лінії фронту
31 Січня 2025 13:52

У Нафтогазі прокоментували чутки про графіки відключень газу з 1 лютого
31 Січня 2025 12:16

Входить у десятку найбільших НПЗ Росії: Генштаб підтвердив удар по заводу у Волгоградській області
31 Січня 2025 12:00

Одна людина загинула та 18 поранено: поліція показала руїни після обстрілів Донеччини за добу
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
усі думки