Входные и межкомнатные двери: эти мелочи очень важны

Квартирная дверь предлагает больше, чем просто защиту от нежелательных посетителей, ее свойства сегодня включают звукоизоляцию, защиту от дыма и огня в случае пожара, повышенную защиту от взлома по сравнению с обычной комнатной дверью, а еще – это визитная карточка вашего дома.

Возьмем квартирная дверь Булат от компании Holz с броненакладками и защитой от взлома. По статистике, в многоквартирных домах 55% грабителей забираются в квартиру через входные двери квартир (в среднем по Киеву), поэтому при покупке новой двери необходимо обеспечить специальную защиту от взлома. Именно поэтому все двери подвергаются испытанию в практических условиях.

Проверяется все элементы, включая дверное полотно, дверную коробку, раму, замок, петли и фурнитуру.

Сопротивление элемента измеряется, а затем распределяется по классам в соответствии со стандартами Государственной службы охраны. Полиция рекомендует класс сопротивления или взломостойкости для входных дверей в квартиры не ниже 4-го класса (всего их шесть).

Межкомнатная дверь квартиры со звукоизоляцией

В квартире, особенно с детьми, время от времени может возникнуть суматоха. Попробуйте дверь Rodos – покой в комнате или кабинете – гарантирован. Holz предлагает защиту от шума до 32 дБ. Этот класс звукоизоляции распространяется на весь элемент (дверное полотно и коробку).

Берегите тепло

Очень актуальна сегодня дверь климатического класса. Часто приходится создавать переход между отапливаемым (например, квартирой) и неотапливаемым помещением (например, лестничной клеткой или прихожей). Дверь с климатическим классом может не только сэкономить деньги, так как теплый воздух отопления не может выйти наружу, но и предохранит вашу дверь от коробления.

Каждая дверь — это функциональный элемент и в то же время ваша индивидуальность. Она должна надежно закрываться, легко открываться и иногда выполнять различные дополнительные функции.

Все входные двери должны быть прочными. Это относится как к дереву, так и к алюминиевым, пластиковым входным или межкомнатным дверям.

Эксклюзивней не бывает

Можно ли самому стать дизайнером своих дверей? Ответ – да. Опираясь на несколько базовых моделей, вы можете спроектировать свою входную или межкомнатную дверь индивидуально в соответствии со своими пожеланиями.

Куда должна открываться дверь?

Простой вопрос, но при выборе двери обратите внимание на то, куда она должна открываться. Дверные петли находятся с левой стороны дверей комнаты, которые навешиваются слева, в противном случае – с правой стороны.

Отправной точкой является комната, в которую открывается дверь. Есть такое правило – дверь должна открываться к ближайшему углу комнаты.