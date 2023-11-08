Велика Британія запровадила санкції проти золотодобувного й нафтового сектору РФ

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти 29 фізичних і юридичних осіб золотодобувного й нафтового сектору росії.

Про це йдеться в заяві британського уряду.

Так, під санкціями опинився найбільший російський золотопереробний завод і міжнародні мережі, що підтримують золотодобувну, нафтову та фінансову промисловість росії.

Також санкції торкнулися двох найбільших російських виробників золота Nord Gold PLC і Highland Gold Mining Limited й російських олігархів Владислава Свіблова й Костянтина Струкова.

У заяві зазначається, що ринок російського золота й нафти тісно пов’язані з кремлем і підтримують його військові зусилля. Зокрема золото принесло російській економіці 12,6 мільярда фунтів стерлінгів у 2021 році. Це один із найбільших показників для економіки росії після нафти та газу.