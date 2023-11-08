Економіка

Велика Британія запровадила санкції проти золотодобувного й нафтового сектору РФ

8 Листопада 2023 16:52
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санкції

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти 29 фізичних і юридичних осіб золотодобувного й нафтового сектору росії.

Про це йдеться в заяві британського уряду.

Так, під санкціями опинився найбільший російський золотопереробний завод і міжнародні мережі, що підтримують золотодобувну, нафтову та фінансову промисловість росії.

Також санкції торкнулися двох найбільших російських виробників золота Nord Gold PLC і Highland Gold Mining Limited й російських олігархів Владислава Свіблова й Костянтина Струкова.  

У заяві зазначається, що ринок російського золота й нафти тісно пов’язані з кремлем і підтримують його військові зусилля. Зокрема золото принесло російській економіці 12,6 мільярда фунтів стерлінгів у 2021 році. Це один із найбільших показників для економіки росії після нафти та газу.


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