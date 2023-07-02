Політика

Важкі бої точаться на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – відбувалося 46 бойових зіткнень

2 Липня 2023 09:09
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генштаб

Протягом доби противник завдав 1 ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, йдеться у ранковому зведенні Генштаба ЗСУ.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 46 бойових зіткнень.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, 2 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, 2 станції РЕБ та ще один важливий об’єкт ворога.


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